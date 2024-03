Découverte des Activités de Loisirs FRANCE Airlise Formation Saint-Paul, mercredi 20 mars 2024.

Découverte des Activités de Loisirs FRANCE Matinée de découverte des Activités de Loisirs Mercredi 20 mars, 09h00 Airlise Formation

Airlise Formation, centre de formation spécialisée dans les métiers du voyage, du tourisme ouvrent ses portes lors de cette semaine des métiers du tourisme pour faire découvrir ce secteur porteur et échanger avec des professionnels du métiers. Au programme : job dating, échanges, quizz et autres animations ! En présentiel ou en visio ! Venez nombreux.

Airlise Formation 14 rue Jules Thirel Saint-Paul 97460 La Réunion

@airliseformation