Découverte de l’histoire du château par les jardins Le jardin anglais du château de Fontainebleau Fontainebleau, samedi 1 juin 2024.

Découverte de l'histoire du château par les jardins Le jardin Anglais représente un écrin exceptionnel pour découvrir l'art du jardin,la richesse de sa nature et le rôle essentiel qu'il constitue pour notre bien-être. 1 et 2 juin Le jardin anglais du château de Fontainebleau Sur inscription le jour même au kiosque de la cour d'Honneur

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Le jardin Anglais représente un écrin exceptionnel pour découvrir l’art du jardin,la richesse de sa nature et le rôle essentiel qu’il constitue pour notre bien-être.

Guidé par un jardinier d’art du Château de Fontainebleau, vous partirez à la découverte de ce jardin d’exception, de son écosystème, ses essences de sa flore, de sa faune, ses couleurs et ses formes. Il vous partagera ses connaissances et ses savoir-faire, et l’importance de préserver la biodiversité.

Le jardin anglais du château de Fontainebleau Place du Général-de Gaulle 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 21 61 https://www.chateaudefontainebleau.fr/ Parking Place de la République

