DÉCOUVERTE DE L’ERDRE A LA VOILE Sucé-sur-Erdre, lundi 1 avril 2024.

Vincent Goin vous propose une sortie sur la plus belle rivère de France..

Les activités se déroulent d’avril 2024 à fin novembre 2024, en semaine ou en week-end, minimum 6 personnes embarquées, demi-journée possible.

Venez découvrir la voile en toute sécurité sur un plan d’eau exceptionnel, l’Erdre et ses châteaux.

Un peu d’histoire, beaucoup de navigation et encore plus de manœuvres. Vous serez encadrés par un moniteur de voile expérimenté, débutants acceptés, ambiance conviviale. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-11-30

Le Port

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire lespassagersdebullops@gmail.com

L’événement DÉCOUVERTE DE L’ERDRE A LA VOILE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2024-02-29 par eSPRIT Pays de la Loire