Découverte de l’Atelier Muriel Biraghi, Artisan d’Art Bijouterie Haute Fantaisie JEMA Aix-en-Provence, mardi 2 avril 2024.

Découverte de l’Atelier Muriel Biraghi, Artisan d’Art Bijouterie Haute Fantaisie JEMA Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Bijoutière artisan d’art à Aix-en-Provence, Muriel Biraghi confectionne avec minutie des Bijoux Haute Fantaisie et des Objets Décoratifs.

Lors des « Journées Européennes des Métiers d’Art » 2024, poussez la porte de l’atelier/boutique de Muriel Biraghi, artisan d’art bijoutier à Aix-en-Provence. Le thème » Sur le bout des doigts « .



Venez partager sa passion, son savoir-faire et découvrir ses matériaux de prédilection comme l’argent massif recyclé, les fils métallisés recouverts d’une poussière d’or et d’argent, les pierres fines, les perles de verre de Bohême, la dentelle ancienne…

Unique ou en petite série, chaque pièce est entièrement réalisée de ses mains. Ses bijoux (sautoir, bracelet et manchette, broche ou pic à cheveux) allient originalité, modernité et élégance.



Côté décoration, Muriel capture sous globe de verre des sculptures textiles, elle façonne des suspensions aériennes, des tableaux, des embrases.



Venez vous parer de pièces singulières. Aussi, elle vous conseillera pour le « sur-mesure » d’un bijou mariage, naissance ou événement particulier.



Impérativement sur rendez-vous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-07

35B cours Gambetta

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mumubir@hotmail.com

