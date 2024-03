Découverte de la vigne de Saint-Martin avec dégustation de Ginglet 2023 Vigne du plateau Saint-Martin Pontoise, samedi 1 juin 2024.

Découverte de la vigne de Saint-Martin avec dégustation de Ginglet 2023 La Commune libre de Saint-Martin vous expliquera les différentes étapes de fabrication du ginglet, un vin local que vous pourrez déguster. 1 et 2 juin Vigne du plateau Saint-Martin Entrée libre. ATTENTION : la dégustation du vin sera réservée aux personnes majeures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Découverte de la vigne et dégustation du ginglet cuvée 2023

Vigne du plateau Saint-Martin 24 chaussée Jules-César 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France La Commune libre de Saint-Martin produit traditionnellement le « ginglet », vin cultivé sur les coteaux de Pontoise et ses environs. Offerts à la table de Saint Louis, il est encore dégusté de nos jours à la foire Saint-Martin. SNCF gare St Lazare et gare du Nord / RER C / A15

