Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière de Bresolettes Tourouvre au Perche, samedi 25 mai 2024.

Découverte de la Réserve Naturelle Régionale de la clairière de Bresolettes Tourouvre au Perche Orne

Dans le cadre de la fête de la Nature, une promenade vous est proposée au sein de l’incroyable mosaïque de milieux (étangs, ruisseaux, tourbières, prairies…) qui a valu à ce lieu secret et retiré cette labellisation. Des activités ludiques jalonneront un parcours récemment créé, vous permettant de mieux comprendre et apprécier cet endroit singulier.

Tout public

Réservation obligatoire: jusqu’au vendredi 24 mai 12h30

Bonnes chaussures, tenue vestimentaire adaptée à la météo, jumelles si possible

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25 17:30:00

Eglise de Bresolettes

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie

