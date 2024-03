Découverte de la naturopathie dans le jardin de l’artiste Sylvi Pasquier Jardin de Sylvi Pasquier Pontoise, samedi 1 juin 2024.

Découverte de la naturopathie dans le jardin de l’artiste Sylvi Pasquier Un jardin hors des sentiers battus 1 et 2 juin Jardin de Sylvi Pasquier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Cette année, à l’occasion des 5 sens au jardin, la naturopathe Emmanuelle Durand vous apprendra à utiliser les plantes aromatiques et médicinales dans les petits maux du quotidien. Vous pourrez poser toutes vos questions et savourer des boissons naturelles.

Découvrez l’art-thérapie de Sylvi Pasquier ici

Jardin de Sylvi Pasquier 2 sentier du Moulin-Bunon 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.art-therapie-pontoise.fr/ »}] Dans ce petit jardin d’artiste garni de topiaires bien taillées, vous découvrirez à l’ombre de la tonnelle et de ses grappes débordantes, les sculptures en métal de récupération de KarineTaoki RER C, gare Pontoise SCNF ST Lazare et gare du Nord jusqu’à Pontoise, A15

©Ville de Pontoise