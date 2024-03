Découverte de la lande du Cluzeau et de la Flotte Meuzac, mardi 23 juillet 2024.

Découverte de la lande du Cluzeau et de la Flotte Meuzac Haute-Vienne

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie Nature découverte de la lande du Cluzeau et de la Flotte.

Venez découvrir la faune et flore de la Lande serpentinicole du Cluzeau et de la Flotte au cours d’une balade nature commentée d’environ 3km. Le Conservatoire d’espaces naturels vous présentera ce site exceptionnel, ces richesses naturelles et les actions de gestion menées pour les maintenir.

Rendez-vous au parking de la lande du Cluzeau et de la Flotte

Inscription obligatoire.

Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la marche, eau, chapeau. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 17:00:00

fin : 2024-07-23

Cluzeau

Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine c.will@cen-na.org

