Découverte de la Brenne Azay-le-ferron Azay-le-Ferron, lundi 22 avril 2024.

Découverte de la Brenne dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 avril Azay-le-ferron 540€

Début : 2024-04-22T15:00:00+02:00 – 2024-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T00:00:00+02:00 – 2024-04-26T15:00:00+02:00

Ce séjour axé nature et environnement sera l’occasion de découvrir la Brenne et son milieu naturel. Les étangs de la Brenne hébergent une multitude d’espèces végétales et animales typiques, dont la torture Cistude. Les jeunes pourront l’observer dans son milieu naturel. Une visite à la réserve de la Haute Touche permettra de découvrir d’autres espèces sauvages et un atelier fauconnerie permettra aux jeunes de s’initier à cet art ancestral.

Un jeu de piste organisé au château d’Azay le Ferron servira de prétexte à une découverte patrimoniale riche en savoir.

Ce séjour agrémenté de « conseil de jeune » qui servira d’espace de discussion ainsi que de proposition de veillée, placera les jeunes en position d’acteur de leur séjour. Tout au long de cette expérience de découverte du monde, de vivre ensemble et de citoyenneté, l’équipe pédagogique veillera à l’optimisation des retours sur activités afin de mettre en lien les apprentissages scolaires et de les approfondir.

