Déclam’ 4ème chantier de bénévoles pour les familles à Saint Perdoux ! Figeac, jeudi 18 avril 2024.

Déclam’ 4ème chantier de bénévoles pour les familles à Saint Perdoux ! Figeac Lot

L’association Déclam’ vous propose de vivre en familles un chantier de rénovation du patrimoine et des moments partagés avec les villageois !

Des passionnées de chantier aux personnes avides de vivre des vacances actives avec leurs enfants ou les grand-parents, nous voulons accueillir un chantier intergénérationnel, adapté au rythme de chacun…

Nous accueillerons des enfants à partir de 5 ans et toutes les compositions familiales possibles cousins, mamies, tontons, papas, petits-enfants, filleules… vous êtes les bienvenus !

Nous aurons des temps de chantier partagés adultes enfants et aussi des temps séparés, où les mômes feront leur vie, accompagnés par une animatrice et des bénévoles.

Dans le chantier, qui aura lieu dans le village de Saint-Perdoux :

Nous en sommes en train de vous préparer un programme pas piqué des hannetons, nous vous donnerons tous les détails très prochainement!

Il y aura des ateliers adaptés à tous les rythmes, et aussi un projet culturel avec les habitants de Saint-Perdoux EUR.

le bourg

Figeac 46100 Lot Occitanie laureen.vidal@declam.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 09:00:00

fin : 2024-04-18 19:00:00



