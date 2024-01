Stage de vannerie – Printemps Decize, samedi 18 mai 2024.

Stage de vannerie – Printemps Decize Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-18 17:30:00

Avec Claudine, vannière à Decize, confectionnez en une journée un objet en utilisant quelques techniques de vannerie traditionnelle.

Épatez vos ami(e)s, et revenez chez vous avec votre création 100% faite maison !

Stage se déroulant dans l’atelier de la vannière au centre-ville de Decize.

Programme : Accueil café/tisane à 9h00 – Démarrage du stage à 9h30 – Pause pique-nique – Fin de l’activité à 17h30

Selon les dates choisies, différentes réalisations sont possibles :

– Panier zarzo : Petit panier original venu d’Espagne, aux lignes contemporaines et accessible même pour les vanniers/vannières en herbe !

– Tontine et pot : Une grande structure ronde en osier brut pour faire pousser une plante grimpante (ipomée, passiflore ou rosier) ; un élégant pot en osier vert tressé avec des croisillons à regarder pousser tout l’été…

– Cache-pots ronds : Embellissez vos compositions florales avec deux pots ronds tressés d’osier (2 tailles disponibles)

– Corbeille suspendue : Corbeille ronde, décorative et pratique, à suspendre dans la cuisine, le salon ou ailleurs ! (niveau avancé)

3 février : Panier zarzo – 17 février : Cache-pots

2 mars : Panier zarzo – 16 mars : Tontine et pot

6 avril : Panier zarzo – 20 avril : Tontine et pot

4 mai : Panier zarzo – 18 mai : Corbeille suspendue

1er juin : Panier zarzo – 15 juin : Corbeille suspendue

Matériel et osier fournis.

Sur réservation

EUR.

18 rue Jean-Jacques Rousseau

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reveries.vannieres@lavache.com



L’événement Stage de vannerie – Printemps Decize a été mis à jour le 2024-01-10 par 58_OT SUD NIVERNAIS