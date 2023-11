Green Day The Saviors Tour Celebrating 30 Years of Dookie & 20 Years of American Idiot LDLC Arena Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu

Rhône Green Day The Saviors Tour Celebrating 30 Years of Dookie & 20 Years of American Idiot LDLC Arena, 5 juin 2024, DÉCINES-CHARPIEU. Green Day The Saviors Tour Celebrating 30 Years of Dookie & 20 Years of American Idiot LDLC Arena. Un spectacle à la date du 2024-06-05 à 19:30 (2024-06-05 au ). Tarif : 67.5 à 100.5 euros. GREEN DAY THE SAVIORS TOU Celebrating 30 Years of Dookie & 20 Years of American Idiot Tenez-vous prêts Saviors ! Les légendes du punk rock sont de retour pour fêter les 30 ans de la sortie de Dookie, les 20 ans d’American Idiot mais aussi défendre Saviors, leur tout nouvel album à paraître l’année prochaine. Green Day vous donne rendez-vous avec The Interrupters en première partie pour 2 dates exceptionnelles en France : le 5 juin à la LDLC Arena à Lyon-Décines et le 18 juin à l’Accor Arena à Paris ! Première partie The Interrupters Green Day Green Day Votre billet est ici LDLC Arena DÉCINES-CHARPIEU 5 avenue Simone Veil Rhône 67.5

EUR67.5. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Décines-Charpieu, Rhône Autres Lieu LDLC Arena Adresse 5 avenue Simone Veil Ville DÉCINES-CHARPIEU Departement Rhône Lieu Ville LDLC Arena latitude longitude 0.0;0.0

LDLC Arena DÉCINES-CHARPIEU Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/decines-charpieu/