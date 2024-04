Débouchons Gaiement Saint-Germain-de-la-Rivière, dimanche 14 avril 2024.

Le Château L’Escarderie organise son premier weekend « Débouchons gaiement ! »

Un événement ouvert à tous, gratuit, qui devrait plaire à toute la famille !

L’occasion de déguster et acheter différents vins, avec la présence de 6 vignerons et 1 cidriculteur récoltant passionnés, venus de toute la France, ou bien du jus de raisin, de vous régaler avec d’autres spécialités, de partager un barbecue, de danser pendant un concert et bien d’autres surprises !

Tous les producteurs sont en bio, biodynamie et/ou nature.

Salon ouvert le samedi 13 avril à partir de 11h et jusqu’à minuit et le dimanche 14 de 10h30 à 18h

Samedi 16h venez en famille pour apprendre à danser sur les musiques occitanes ambiance fou rire garantie !

Samedi à partir de 20h amenez votre grillade et partagez un moment convivial avec les producteurs.

Samedi et dimanche midi restauration sur place EUR.

Début : 2024-04-14 10:30:00

fin : 2024-04-14 23:59:00

6 rue de Goffre

Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine lescarderievins@orange.fr

