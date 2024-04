Débat : l’Europe, espace de droits et d’opportunités pour les jeunes Salons de Blossac Poitiers, jeudi 11 avril 2024.

Débat : l’Europe, espace de droits et d’opportunités pour les jeunes Sur le thème de l’Europe, le débat abordera des questions liées à l’Europe sociale, à la sécurité européenne, au défi environnemental et aux perspectives d’évolution des institutions. Jeudi 11 avril, 18h45 Salons de Blossac Entrée libre

Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une série de 14 débats

organisés dans toutes les régions françaises par les sections

locales du Mouvement Européen France et leurs partenaires.

Portant à chaque fois sur des thématiques différentes, ces

débats, ouverts au grand public, doivent contribuer à

l’émergence d’un débat public sincère et de qualité d’ici les

élections européennes pour aider chaque citoyen à voter de

manière éclairée le 9 juin.

Ces débats s’inscrivent parmi les actions portées dans le cadre

de la campagne d’incitation au vote et de sensibilisation :

« L’Europe pour de bon ! » portée par le Mouvement Européen-

France aux côtés des Jeunes Européens-France et de l’Union

des Fédéralistes Européens.

Appelant l’ensemble des acteurs de la société civile désireux

de faire coalition, cette campagne “choc” vise à faire prendre conscience de l’importance d’aller voter pour une Europe toujours plus unie.

L’Europe pour de bon | L’Europe, espace de droits et d’opportunités pour les jeunes ?

SIx représentants de listes aux élections européennes particperont à ce débat.

Salons de Blossac 9 rue de la Tranchée, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Europe jeunes

Mouvement européen