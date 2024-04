Débat « La Résistance dans la Manche » avec Michel Boivin et Michel Leblond Sainte-Mère-Église, samedi 13 avril 2024.

Débat « La Résistance dans la Manche » avec Michel Boivin et Michel Leblond Sainte-Mère-Église Manche

L’Occupation allemande et la Résistance sont intimement liés. Comment les manchois se sont-ils organisés pour résister suite à l’invasion allemande de 1940? Quelles sont les différences entre mouvements et réseaux? A quoi ressemblait le maillage au niveau national et au niveau départemental de ces deux types d’entités? Qu’était vraiment le réseau Centurie, et quelle était son implantation dans la Manche? Qu’est-ce que des figures locales de Sainte-Mère-Église telles que Pierre Maury, le chef du secteur côte Est du réseau Centurie, et son adjoint Charles Deloeuvre ont accompli? Quelques-unes des questions auxquelles Michel Leblond et Michel Boivin se proposent de répondre.

L’Occupation allemande et la Résistance sont intimement liés. Comment les manchois se sont-ils organisés pour résister suite à l’invasion allemande de 1940? Quelles sont les différences entre mouvements et réseaux? A quoi ressemblait le maillage au niveau national et au niveau départemental de ces deux types d’entités? Qu’était vraiment le réseau Centurie, et quelle était son implantation dans la Manche? Qu’est-ce que des figures locales de Sainte-Mère-Église telles que Pierre Maury, le chef du secteur côte Est du réseau Centurie, et son adjoint Charles Deloeuvre ont accompli? Quelques-unes des questions auxquelles Michel Leblond et Michel Boivin se proposent de répondre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:30:00

fin : 2024-04-13

Musée Airborne

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

L’événement Débat « La Résistance dans la Manche » avec Michel Boivin et Michel Leblond Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-04-09 par OT Baie du Cotentin