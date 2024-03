Déballage des commerçants Garde à vue Bléré, samedi 27 juillet 2024.

Samedi 27 Juillet, Centre-ville de Bléré, de 11h à 13h, Gratuit

Trombone, trompette, souba et washboard Garde à vue est une fanfare de poche rennaise mêlant swing et

musiques de films.

Quatre musiciens qui ont déjà roulé leur bosse aux quatre coins du monde dans des formations aux influences riches et variées. En déambulation, une animation qui vous embarque dans une danse mélodique et rythmée

où la dérision donne un élan de fraîcheur au public en quête de sourires et de partage. EUR.

Début : 2024-07-27 11:00:00

fin : 2024-07-27 13:00:00

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

