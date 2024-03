Déambulations Imaginaires sur la Végétale Accueil du Parc Départemental de la Plage-Bleue, 29 Avenue de la Plage-Bleue, 94460 Valenton Valenton, samedi 8 juin 2024.

Déambulations Imaginaires sur la Végétale Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 8 juin, 15h30 Accueil du Parc Départemental de la Plage-Bleue, 29 Avenue de la Plage-Bleue, 94460 Valenton

Participez à une déambulation poétique interactive pour découvrir le patrimoine imaginaire de la Végétale !

Vous êtes convié.e.s à une visite pas comme les autres ! Au départ de la Végétale, deux guides hauts en couleurs vous attendent pour vous faire découvrir les alentours comme vous ne les avez jamais vu. Spécialistes de l’histoire imaginaires des lieux, ils inventent devant vous un nouveau patrimoine, des anecdotes imaginaires, des histoires fantaisistes sur les lieux et les gens que vous croisez. Oui, mesdames et messieurs, vous vous apprêtez à assister à une visite guidée où le plaisir se trouve dans le fait que… tout est faux. Car, qui a dit qu’un lieu ne devait avoir qu’une seule histoire ? Et puis, prenez garde, ils y croient tellement fort à leurs anecdotes, ces guides, que parfois elles prennent vie…

Information et inscription : https://exploreparis.com/fr/6442-deambulations-imaginaires-sur-la-vegetale.html

balade imaginaire

Compagnie Le Navire