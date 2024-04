Déambulation musicale Musée de la Résistance de Limoges Limoges, samedi 18 mai 2024.

Déambulation musicale Résist’En’Scène Samedi 18 mai, 18h30, 20h00, 22h30 Musée de la Résistance de Limoges gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:30:00+02:00 – 2024-05-18T19:15:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:15:00+02:00

Résist’En’Scène

Déambulation musicale

Le musée de la Résistance propose un spectacle porté par l’association MCDT, Résist’En’Scène. Les arts vivants entrent au Musée de la Résistance dans un parcours déambulatoire mettant en valeur les collections. Ce travail d’écriture réalisé par deux classes du lycée Polaris autour de la création artistique de la période 1939-1945 sera mis en scène et interprété par des artistes amateurs et professionnels.

Musée de la Résistance de Limoges 7 rue Neuve-Saint-Étienne 87000 Limoges Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 45 84 44 https://www.facebook.com/museeresistancelimoges [{« type »: « phone », « value »: « 0555458443 »}, {« type »: « email », « value »: « amelia.touin@limoges.fr »}] Cet établissement culturel de la Ville de Limoges illustre les valeurs citoyennes et solidaires portées par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Dédié à tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre les valeurs fondamentales de la République, il a pour vocation de faire vivre la mémoire en offrant un lieu pédagogique et de diffusion de l’information, notamment pour le jeune public. Situé dans l’ancien couvent des Sœurs de la Providence du XVIIe et XVIIIe siècle rue Neuve Saint-Etienne, au cœur au quartier de la Cité, il propose sur 1400 m2 un parcours muséographique retraçant rigoureusement les faits historiques de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement la Résistance, l’occupation et la déportation en Haute-Vienne. Décliné en dix séquences, à partir de 1939, ce parcours dynamique découle du programme scientifique élaboré par Olivier Wieviorka, historien de renommée nationale et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Pascal Plas, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale dans le Centre-Ouest, et Annie Martin, directrice du musée.

Deux plateaux accueillent les collections permanentes, constituées de près de 800 pièces. Le musée comprend également une salle d’expositions temporaires, une salle pédagogique permettant l’organisation d’animations pour les scolaires, et un centre de documentation ouvert aux chercheurs.

Ce musée a été réalisé par la Ville de Limoges pour un coût de 7 millions d’euros. Son aménagement a nécessité de très importants travaux entre 2009 et 2011, qui ont permis de valoriser un patrimoine remarquable. En plus du musée de la Résistance l’ensemble immobilier réhabilité comporte une salle de conférence, l’espace CITE.

© Marie Guillemet