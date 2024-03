Déambulation musicale Art Déco par les Imaginaires La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile Roubaix, samedi 6 avril 2024.

Déambulation musicale Art Déco par les Imaginaires Dans le cadre du Printemps de l’art déco Samedi 6 avril, 14h00, 15h30, 17h00 La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 6€

Le compositeur Marc Gosselin s’inspire du patrimoine Roubaisien pour tisser des mélodies colorées et imaginer des visites inédites autour du textile et de l’Art déco. Naissent de petites pièces musicales et poétiques qui offrent un autre regard sur la ville.

Ces concerts immersifs sont l’aboutissement du travail pédagogique d’une douzaine de grands élèves de conservatoire de Roubaix avec leurs professeurs et les musiciens du Petit Orphéon.

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Installée sur le site de l'ancien tissage Craye, spécialisé depuis 1900 dans le tissu d'ameublement, la Manufacture est un musée-atelier dédié à la mémoire de l'industrie textile de Roubaix et ses environs.

Le Petit Orphéon