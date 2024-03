Déambulation dans les différents espaces du jardin La Maison Blanche Portets, samedi 1 juin 2024.

1 et 2 juin La Maison Blanche Entrée gratuite avec possibilité de contribuer librement aux œuvres soutenues par l'Association « Open Gardens/Jardins Ouverts » : https://www.opengardens.eu/.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Déambulation libre ou accompagnée. Les propriétaires font volontiers, avec les visiteurs qui le souhaitent, le tour du jardin en fournissant des explications sur son développement au fil des ans, et les plantes qui s’y trouvent actuellement.

Les personnes désireuses d’apporter un pique-nique pour déjeuner sur place sont libres de le faire.

Il existe en outre la possibilité de faire une « pause collation » au cours de la visite en achetant des pâtisseries anglaises « maison » et boissons à consommer dans le jardin. Les recettes de cette vente sont reversées intégralement à des œuvres caritatives s’occupant d’enfants malades via l’Association Open Gardens/Jardins Ouverts.

La Maison Blanche 19 rue de la Liberté, 33640 Portets Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 87 09 09 61 Entièrement clos de murs, le jardin se situe dans le centre du village de Portets, derrière une maison du début XIXe siècle face à la Garonne. Sur plusieurs espaces (« pièces » à l’anglaise) enherbés, il comprend un puits, un petit bassin à fontaine, des plates-bandes (mixed borders) fleuries et plantées d’arbustes d’ornement, de rosiers, de grands arbres (tilleuls, bouleaux, charmes, magnolia, érable, marronnier, ginkgo), ainsi qu’un potager, le tout cultivé sans herbicides ni pesticides. On se gare dans la rue de la Liberté ou les rues avoisinantes. Portets est desservi par une gare. L’utilisation d’un GPS pour trouver notre maison renvoie souvent dans une impasse au fond de notre terrain où on entrait autrefois par un portail aujourd’hui inusité. Il vaut donc mieux inscrire les numéros 17 ou 21 rue de la Liberté pour bien orienter le GPS vers la bonne adresse (toujours, bien sûr, située au 19 !).

