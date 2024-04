Déambulation artistique par Edgar FRANCISCO, chorégraphe Musée Raymond Lafage Lisle-sur-Tarn, samedi 18 mai 2024.

Déambulation artistique par Edgar FRANCISCO, chorégraphe Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée Raymond Lafage entrée libre

Le Musée Raymond Lafage de Lisle-sur-Tarn vous propose pour la 20ème édition de la Nuit européenne des musées de découvrir une performance originale d’Edgar FRANCISCO, chorégraphe toulousain aux multiples facettes. Une déambulation artistique à la fois festive et au métissage culturel vous transportera dans des univers sonores variés tout en contemplant les œuvres du musée.

Edgar FRANCISCO a puisé ses sources artistiques en Asie, Amérique du Sud, pays de l’Est tout en y conservant ses origines brésiliennes. Un artiste et enseignant complet : danseur, coach sportif & mental, sophrologue, formateur au CREPS de Toulouse et musicien.

Une expérience incontournable à ne pas manquer !

www.gingadance.com

Musée Raymond Lafage 9 place Paul Saissac 81310 LISLE-SUR-TARN Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie 0563404545 http://museeraymondlafage.wifeo.com [{« link »: « http://www.gingadance.com »}] Le musée Raymond Lafage vous convie à un voyage artistique à travers les siècles, des arts graphiques du XVIIe siècle à nos jours. Des locaux modernes abritent les œuvres d’éminents artistes, une expérience artistique incontournable !

www.gingadance.com

© Edgar FRANCISCO