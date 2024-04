De porte en porte, conférence et balade Tiers lieu d’Azun Aucun, vendredi 19 avril 2024.

Autrice des livres De porte en Porte dans le Val d’Azun et Dans le Pays Toy (Mon Helios) et membre de la Société d’Etudes des Sept Vallées, Martine Cazabonne vous propose de découvrir tous les secrets des superbes portes et linteaux de nos villages.

« Une porte, c’est l’âme d’une maison. Chacune a son caractère, elle peut être accueillante, surprenante, parfois intimidante, avoir une véritable noblesse ou la beauté de la simplicité. Martine Cazabonne propose de flâner devant des portes richement ouvragées ou d’autres plus modestes, devant des linteaux sculptés de signes énigmatiques ou de simples initiales, pour découvrir des heurtoirs, loquets et serrures, tous ces ornements au charme désuet, mais authentique, pour aller à la rencontre de tous ces détails qui nous entourent mais que l’on ne voit plus…pourtant ils sont là chargés d’histoire. Si toutes ces portes pouvaient parler, que de secrets, de peines de joies, elles raconteraient. »

– 18h30 Conférence sur les portes en Val d’Azun.

– 19h30 petite balade à la découverte des portes du village d’Aucun.

Présence des membres de la Société d’études des Sept Vallées et présentation de leurs travaux et ouvrages. EUR.

