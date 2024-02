De l’usage des plantes Gourmandes et façonnées Quarré-les-Tombes, jeudi 25 avril 2024.

De l’usage des plantes gourmandes et façonnées

Où l’on apprend à faire du pain au levain et sa panière traditionnelle

Atelier de 9 h 00 à 18 h 00

Une journée où l’on fait du pain au levain (à reproduire facilement chez soi). Nourrir son levain, façonner et faire lever son pain avant de l’enfourner dans votre four domestique n’aura plus de secret pour vous. Durant la journée, les moments de levées permettront d’apprendre la vannerie spiralée pour confectionner un paillassou (pour le faire lever !).

Animé par

Anaïs Boutin (Filipendule), artisane, productrice, cueilleuse et transformatrice de plantes sauvages et cultivées dans le Morvan.

Anaïs Boutin est artisane lainière et productrice de couleurs végétales à Quarré-les-Tombes . Elle cultive des plantes tinctoriales et les cueille dans la nature pour élaborer des teintures et peintures végétales qu’elle utilise sur de la laine locale ou des fibres végétales (tissu, papier). Elle aime créer avec ce qu’elle trouve à proximité et s’émerveiller de faire de si belles et bonnes choses avec ce que nous offre la nature. Cavalière au long cours, elle affectionne partir plusieurs jours à pied accompagnée de ses équidés pour sillonner routes et chemins du Morvan et d’ailleurs. Elle vit pleinement ce quotidien fait de magie.

Infos pratiques

Déjeuner, repas tiré du sac

Tarif et réservation

100€ par personne

Chèque de 50% à l’ordre de Chloé Fourcault envoyé à: Les Guéniffets 58230 Saint Agnan

Si le nombre de stagiaires n’est pas suffisant 7 jours avant la date prévue, le stage sera annulé et les acomptes seront restitués.

Hébergements

Contacter Anaïs Boutin (Filipendule) 06 60 22 95 43 filipendule123@gmail.com

Contact

mail: delusagedesplantes@gmail.com

Chloé Fourcault: 03 86 78 04 91 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 09:00:00

fin : 2024-04-25 18:00:00

Atelier Filipendule

Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté filipendule123@gmail.com

