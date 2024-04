De la vibration à la découverte du Soi • Atelier-conférence La Ferté-Saint-Aubin, samedi 13 avril 2024.

De la vibration à la découverte du Soi • Atelier-conférence La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Découvrez et expérimentez la vibration comme outil de soin et de connaissance de soi !

En allégeant votre mental, la vibration éveille votre conscience à une compréhension plus large du fonctionnement de l’être humain, de l’impact des croyances, des pensées, des émotions, des énergies sur vos vies au quotidien.

Comprendre ce que nous sommes, au-delà du corps physique, est la clé de votre libération ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 15:30:00

5, rue Aristide Briand

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

