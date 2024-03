DE FERME EN FERME LES THÉRONDELS ACCUEILLENT ABEILLES & RUCHES Saint-Pons-de-Thomières, samedi 27 avril 2024.

Tout à l’ouest du département, venez découvrir tous les animaux de la ferme des Thérondels, ainsi qu’un élevage apicole Abeilles et Ruches. Toute une ménagerie !

Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril.

Venez découvrir notre exploitation familiale avec nos vaches Dexter (naines),

cochons, poules, pigeons, chiens, chats et cheval. Dans otre recherche de vivre en

symbiose avec la nature, nous essayons de produire la plupart de la nourriture pour les animaux sur notre terrain,

pour créer des circuits plus courts.

▶ Au programme

Visite guidée ou libre de l’exploitation pour découvrir les animaux présents. Les visites guidées sont à 10h00, 11h30,

14h00 et 15h30. Il faut prévoir environ 1h pour la visite.

Découverte de nos produits du terroir (viande de veau, fruits, légumes, etc.) selon la saison.

La ferme accueille egalement l’animation de tristan PREEL Abeilles & ruches

Tristan sera heureux de vous faire découvrir le monde fantastique des abeilles, avec une présentation du matériel pour produire le miel et la gelée royale, ainsi qu’une dégustation des

différents miels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Route de Narbonne

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie jenskuitert1212@gmail.com

