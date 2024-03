De ferme en ferme la Ferme du Brillat FERME DU BRILLAT Maisod, samedi 27 avril 2024.

De ferme en ferme la Ferme du Brillat FERME DU BRILLAT Maisod Jura

De ferme en ferme est un événement dédié à l’Agriculture Durable. Le but est de découvrir les savoir-faire et activités des producteurs partenaires de l’évènement.

Laëtitia et Alex, éleveurs de chèvres et de porcs vous accueillent. Passionnés par leur métier, ils seront ravis de partager leur passion avec vous. Vous ferez la rencontre des chèvres et partagerez avec elles un moment unique et privilégié, des anecdotes et plus encore.

Vente directe de fromage.

Restauration payante sur place Crêpes ou sandwichs salades, tomates, viandes, fromages de chèvre (servis chaud) À partir de 3 € EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

FERME DU BRILLAT 1045 rue du Citernon

Maisod 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté lafermedubrillat39@gmail.com

L’événement De ferme en ferme la Ferme du Brillat Maisod a été mis à jour le 2024-03-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE