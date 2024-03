DE FERME EN FERME 2024 27 FERME DE LA BOURIETTE FERME DE LA BOURIETTE Revel, dimanche 28 avril 2024.

DE FERME EN FERME 2024 27 FERME DE LA BOURIETTE FERME DE LA BOURIETTE Revel Haute-Garonne

Situés à Revel, nous élevons des vaches de race Blonde d’Aquitaine depuis 3 générations pour la production de veaux et bœufs en HVE.

« Jeune éleveur, qui veut refaire découvrir le veau du Lauragais !

Elevage de veau sous la mère traditionnel du Sud-Ouest, élevé uniquement au pis de la mère.

La viande de veau élevé sous la mère est idéale pour l’équilibre alimentaire. Recherché par les plus fins gourmets qui trouvent, dans cette viande blaNche à rosée, le meilleur du goût et la plus grande tendreté. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

FERME DE LA BOURIETTE 2320 Chemin de Belloc

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie fermedelabouriette@gmail.com

