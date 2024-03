DDAY80 Exposition Jeunesse et Résistance Mémorial de la Bataille de Normandie Bayeux, samedi 18 mai 2024.

DDAY80 Exposition Jeunesse et Résistance Mémorial de la Bataille de Normandie Bayeux Calvados

Dans le cadre du 80ème anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie, le musée mémorial de Bayeux propose une exposition en 3 volets autour de la jeunesse et de la Résistance une exposition sur la série de bandes dessinées « Les Enfants de la Résistance » éditée chez Le Lombard, une exposition sur le thème de l’école et la Résistance par le club Histoire du collège Letot et un film « Mauthausen, mémoire d’un déporté », un documentaire sur le destin du jeune Paul Le Caër produit par Almérie Films en 2021.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-09-22

Mémorial de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware

Bayeux 14400 Calvados Normandie bataillenormandie@mairie-bayeux.fr

