DAWA SALFATI L’INCONNUE Talence, vendredi 5 avril 2024.

DAWA SALFATI Musique émotionnelle, Dawa créée des chansons porteuses d’un message du monde Vendredi 5 avril, 20h00 L’INCONNUE 5€, une place achetée, un verre offert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Le ressac des vagues où l’on retrouve ses origines îliennes c’est là, la profondeur organique de Dawa Salfati.

Libre, singulière et sauvage, c’est le chant de la femme qui parle aux corps et aux coeurs de tous·tes

Après plus de 600 dates dans des projets musicaux et collaborations artistiques polymorphes, DAWA SALFATI commence à travailler ce seule en scène en 2022 pour accoucher de son premier EP « TABOU » en 2023. La vie comme véritable terrain de jeu, également photographe et vidéaste, elle tisse un monde intime en chansons et images.

L’INCONNUE 181 RUE FRANÇOIS BOUCHER 33400 TALENCE Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « communication@linconnue.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://linconnue.fr/event/dawa-salfati/ »}]

Concert BORDEAUX