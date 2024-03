D’aujourd’hui à demain Tous compositeurs! Théâtre les Arts Blanot, dimanche 7 juillet 2024.

En co-réalisation avec l’Ecole de musique, danse et théâtre du Clunisois

Les œuvres de compositeurs en herbe et de tous âges, venus spontanément nous confier leur musique. Elles sont proposées en concert dans nos arrangements. Un moment important de cette édition du 23eme festival d’aujourd’hui à demain , la restitution de l’idée de Bernard Cavanna Tous Compositeurs. L’utopie, essentielle à toute création, prend ici une forme nouvelle. Proposition a été faite à toutes personnes ayant en tête une idée musicale, d’une rencontre avec les compositeurs Bernard Cavanna, Dominique Clément, dans le courant du mois de mars dernier. Lors de cette rencontre, l’idée fut enregistrée, relevée, notée. S’en est suivi un long travail d’arrangement, orchestration, réalisation de véritables partitions. Tout ceci fut ensuite répété, collaboration joyeuse entre les musiciens de Cluny et sa région et les solistes invités du festival, afin de préparer cet événement unique.

> Avec Laure CHAZEAU, Bernard CAVANNA, Dominique CLEMENT, Marie COSTE, Jean DESGRANGES, Valentin PROIX, Noëmi SCHINDLER, Christophe ROY, Daniel WEISSMAN 0 0 EUR.

Début : 2024-07-07 18:00:00

fin : 2024-07-07 23:00:00

Théâtre les Arts Place du marché

Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté daujourdhuiademain@orange.fr

