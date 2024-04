#Daron La comédie de Limoges Limoges, jeudi 6 juin 2024.

#Daron Comment élever un ado de la génération « Tiktok et 4DX », quand soi-même, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ? 6 – 8 juin La comédie de Limoges

Un peu réac et franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères.

« Genre en gros, mon daron, il est trop en PLS avec moi. Miskine, ça swipe trop vite pour lui. C’est trop un boomer avec ses conseils éclatés au sol ; genre il se prend trop pour un coach de vie, c’est abusé, ça se fait trop pas de ouf ! »

#Daron : une story à liker et à partager en famille

La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges 87000 Carnot-Marceau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

