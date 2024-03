Danseur d’une heure – Atelier 5 Conservatoire de Lille Lille, vendredi 24 mai 2024.

Danseur d’une heure – Atelier 5 Dans le cadre du printemps de l’accessibilité Vendredi 24 mai, 17h00 Conservatoire de Lille Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T17:00:00+02:00 – 2024-05-24T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-24T17:00:00+02:00 – 2024-05-24T18:00:00+02:00

Le Conservatoire de Lille s’associe au Printemps de l’accessibilité, événement proposé par la Ville de Lille du 13 au 31 mai 2024 et propose des ateliers participatifs gratuits :

Atelier 5

Initiation à la pratique de la danse

Danseurs et danseuses d’une heure, venez partager un temps de pratique inclusif et pour TOUS aux côtés d’enseignants du Conservatoire et écoles de musique de Lille

À partir de 6 ans.

Attention, les places sont limitées !

Environ une dizaine de personnes par atelier.

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/

© Picquet