Danses traditionnelles avec Rémi Geffroy Espace Bayle Isle, vendredi 5 avril 2024.

Danses traditionnelles avec Rémi Geffroy Bal de danses traditionnelles organisé par le Service Culturel de l’Université de Limoges dans le cadre des JACES 2024, en partenariat avec la commune d’Isle, le Crous et la DRAC. Vendredi 5 avril, 20h00 Espace Bayle Gratuit étudiants

Tarif détenteurs passeport culturel 12 euros

Plein tarif 14 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Rémi Geffroy est nourri dès son plus jeune âge par le folk, le jazz et le rock. A l’âge de 10 ans, il intègre le conservatoire avec l’accordéon diatonique, et apprend 4 ans plus tard, la basse électrique. C’est avec cet instrument qu’il plongera dans les musiques actuelles et enrichira ce qui fera partie de l’ensemble de ses influences. Il développe alors ses sonorités en s’initiant au piano et à la guitare.

Passionné par les univers de Yann Tiersen, Joe Hisaishi (Le Voyage de Chihiro,…), ou encore du pianiste italien Ludovico Einaudi, il fera progressivement naître son propre style.

Depuis plusieurs années, il nous habitue à des albums à dimension humaine, ses compositions nous entraînent dans un courant permanent entre énergie et tendresse. L’enchaînement des morceaux se vit comme un voyage initiatique, révélant à chaque étape des couleurs nouvelles et parfois surprenantes. Car l’inspiration et la poésie habitent chacune de ses pièces.

De par son jeu très personnel et abouti dont la technique imparable sert une sensibilité incroyable d’une grande maturité, il nous transporte vers une redécouverte du diatonique auquel il apporte un souffle nouveau.

Avec son énergie communicative et une réelle sincérité, Rémi Geffroy nous propose des instants de partage franchissant les frontières dans des concerts où le public découvre une musique métissée, passerelle entre les genres, autant influencée par les musiques traditionnelles, le classique et le jazz.

En bal avec son solo, ou concert avec son duo et son septet, Rémi vous fera voyager le temps d’une soirée.

Espace Bayle 141 Av. du Château, 87170 Isle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Romane Begon