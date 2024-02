Danse : A4 Sélestat, samedi 13 avril 2024.

Danse : A4 Sélestat Bas-Rhin

Un mélange de danse haute couture et d’humour rocambolesque

Quatre danseurs comme les quatre côtés d’un carré. Le chorégraphe s’inspire de son chiffre fétiche pour mettre en mouvement un danseur hip-hop, un danseur contemporain, un danseur acrobate et un danseur comédien. Les costumes occupent une place prépondérante dans les danses : les franges sont à l’honneur et donnent de l’exubérance aux mouvements. EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est tanzmatten@ville-selestat.fr

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13



