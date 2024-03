Danse A la poursuite de Petrouchka Salle Michel Vallery Montivilliers, samedi 20 avril 2024.

Danse A la poursuite de Petrouchka Salle Michel Vallery Montivilliers Seine-Maritime

A la poursuite de Petrouchka

par les élèves de l’Ecole de danse

et la participation d’élèves des écoles de musique et de théâtre

Gratuit sur réservation

Présentation du travail créatif réalisé par les élèves de l’école de danse et de leur professeur, Claire Hintzy Reynolds et Christelle Lugand autour du célèbre ballet de Stravinski.

Le projet était de s’imaginer ce qu’il adviendrait des poupées, marionnettes de Petrouchka, rendues vivantes grâce à la flûte d’un vieux mage, si elles existaient aujourd’hui

Un grand travail d’imagination, de création et de recherche auquel se sont attelées avec plaisir les danseuses.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie culturel@ville-montivilliers.fr

L’événement Danse A la poursuite de Petrouchka Montivilliers a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie