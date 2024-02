DANS MA COQUILLE Langres, mercredi 29 mai 2024.

Par la compagnie Manie

Une chambre conque en forme de caverne aquatique, dans laquelle un jeune aventurier rejoue des scènes de son enfance. Nous voilà embarqués à bord de cette coquille, dont le vide s’emplit de mille possibilités. Êtes-vous prêt·e·s à suivre ce jeune aventurier dans sa coquille qui devient tour à tour bateau, carapace, île, berceau… ? Au son de la flûte traversière et du violoncelle, un dialogue s’installe avec la partition circassienne pour vivre une belle émotion. Quand les souvenirs sont trop lointains, il faut bien les compléter par quelques créations de l’esprit. Dans ma coquille nous ramène sur les rivages de notre enfance, là où les souvenirs s’inventent, pour parfois réécrire nos petites et grandes joies d’enfants.

La compagnie Manie, basée à Dijon, est un espace de création, de recherche et de rencontre que ce soit avec d’autres artistes de cirque, des musiciens et tous les corps de métier intervenant lors des différentes créations. Les spectacles questionnent le quotidien, de la quête d’identité, au rythme de la vie à la métamorphose du corps. La compagnie s’empare de ces réalités pour les déformer grâce aux disciplines circassiennes et créer des formes spectaculaires. Ils s’inscrivent dans le répertoire cirque contemporain avec essentiellement les disciplines de l’acrobatie et de la jonglerie.

De 2 à 6 ans.

Durée 30 min 5.5 5.5 EUR.

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.spectacles.associations@langres.fr

