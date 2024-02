Dans les yeux d’Audrey un biopic dansé sur la vie d’Audrey Hepburn Grand Théâtre Albi, samedi 20 avril 2024.

Dans les yeux d’Audrey un biopic dansé sur la vie d’Audrey Hepburn La compagnie François Mauduit présente une originale évocation chorégraphique inspirée de l’actrice iconique Audrey Hepburn. Samedi 20 avril, 20h30 Grand Théâtre 20 à 30€ (frais de location 2€)

François Mauduit, ancien soliste de Maurice Bejart, entouré de danseurs internationaux (issus de la Scala de Milan, Opéra de Paris, Opéra de Bordeaux, New English ballet theater, Balletto del Sud…) revisite par la vie d’Audrey Hepburn pour tenter de percer le mystère de son charme inégalé, entre élégance, légèreté et mélancolie. Abandonnée par son père à l’âge de six ans puis envoyée dans un pensionnat anglais, elle s’est notamment réfugiée dans la danse classique. Un pan de son histoire qui explique, en partie, son inégalable élégance et sa silhouette gracile.

https://www.youtube.com/watch?v=V2Ry2KgP8zA

