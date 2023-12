Festival Musicalarue 2024 Dans les rues de la ville Luxey, 26 juillet 2024 15:00, Luxey.

Luxey,Landes

Pour cette 34ème édition du festival Musicalarue, rendez-vous à Luxey les 26,27 et 28 juillet 2024 de 15h à 6h30 du matin..

2024-07-26 fin : 2024-07-28 06:30:00. EUR.

Dans les rues de la ville

Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the 34th edition of the Musicalarue festival, come to Luxey on July 26, 27 and 28, 2024, from 3 pm to 6.30 am.

Para la 34ª edición del festival Musicalarue, acérquese a Luxey los días 26, 27 y 28 de julio de 2024 de 15:00 a 6:30 h.

Für diese 34. Ausgabe des Festivals Musicalarue treffen Sie sich am 26., 27. und 28. Juli 2024 von 15 Uhr bis 6.30 Uhr morgens in Luxey.

