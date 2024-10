Dans les pas des “Kieffer” | RDV Découverte Statue de Bill Millin Colleville-Montgomery, jeudi 14 novembre 2024.

Dans les pas des “Kieffer” | RDV Découverte

Statue de Bill Millin Intersection Bd Maritime et Av de Bruxelles Colleville-Montgomery Calvados

7h30, 6 juin 1944, les troupes de la troisième division d’infanterie britannique abordent le littoral normand. Parmi elles, les hommes du commando de Philippe Kieffer. La visite vous emmène au lieu précis de leur débarquement à Colleville-sur-Orne jusqu’au casino de Ouistreham, objectif premier d’une partie d’entre eux. La visite démarre au pied de la statue de Bill Millin à Colleville-Montgomery, angle av. de Bruxelles et bd maritime et s’achève aux abords du casino de Ouistreham soit 2,5 km. (Bus 12 arrêt Colleville plage).

Une visite proposée par Patricia Lengyel.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 16 octobre 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-14 14:00:00

fin : 2024-11-14 16:00:00

