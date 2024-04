Dans les grandes lignes rue du Cantal (face au n°37) Le Mans, vendredi 3 mai 2024.

Dans les grandes lignes rue du Cantal (face au n°37) Le Mans Sarthe

Dans les grandes lignes accompagne les toutes petites personnes, et les grandes, dans la construction de leur rapport aux autres et au monde. Le spectacle mêle musique, mouvement et manipulation de matières, et nous invite à parcourir ces fils, traits, traces, flux et sillons

Dans les grandes lignes accompagne les toutes petites personnes, et les grandes, dans la construction de leur rapport aux autres et au monde. Le spectacle mêle musique, mouvement et manipulation de matières, et nous invite à parcourir ces fils, traits, traces, flux et sillons qui dessinent autant de façons de penser, d’habiter et de se relier.

Dans les grandes lignes est la forme pour les tout-petits d’Entre les lignes de la compagnie Lunatic.

Création librement inspirée d’Une brève histoire des lignes de Tim Ingold

Hors d’âge Acte 5 du 22 avril au 5 mai 2024

Hors d’âge s’adresse aux tout-petits et aux tout-vieux d’entre nous. Pendant les vacances de printemps, l’Acte 5 de la saison du Plongeoir renoue le dialogue intergénérationnel par des rencontres artistiques inédites dans les crèches, les EHPAD et au Chapiteau. Parce que petits et vieux sont de nobles termes au Plongeoir ! Parce qu’ils représentent l’avenir et l’expérience, parce qu’il n’y a pas d’âge pour rencontrer le cirque !

En pratique

Pour les tout-petits (de 6 mois à 3 ans) et les tout-vieux

Durée 30 min 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 16:30:00

fin : 2024-05-03

rue du Cantal (face au n°37) EHPAD La Reposance

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Dans les grandes lignes Le Mans a été mis à jour le 2024-03-29 par eSPRIT Pays de la Loire