“Dans les Forêts de Sibérie” d’après le roman de Sylvain Tesson Théâtre Paul Scarron Le Mans Sarthe

Le Mans

Théâtre Paul Scarron Le Mans

“Dans les Forêts de Sibérie” d’après le roman de Sylvain Tesson Théâtre Paul Scarron Le Mans, vendredi 8 novembre 2024.

“Dans les Forêts de Sibérie” d’après le roman de Sylvain Tesson

Théâtre Paul Scarron Place Quinconces des Jacobins Le Mans Sarthe

“Dans les Forêts de Sibérie” d’après le roman de Sylvain Tesson avec William Mesguich

Dans les forêts de sibérie

d’après le livre de Sylvain TESSON

Mise en scène et interprétation

William MESGUICH

William Mesguich fait revivre sur scène l’expérience exceptionnelle de l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson. Parti loin de la cité et de la foule, il fait le choix de s’isoler au milieu des forêts de Sibérie, là où les seules occupations sont de pêcher pour se nourrir, de couper du bois pour se chauffer. Il réapprend le bonheur de la lecture et la réflexion solitaires.

Avec poésie et humour parfois, il nous entraîne dans sa cabane

…Et si la liberté consistait à posséder le temps. Et si la richesse revenait à disposer de solitude, d’espace et de silence, toutes choses dont manqueront les générations futures ? …

Moments de pure joie poétique LE FIGARO

Un appel puissant à la déconnexion LE PARISIEN

Seul en scène, William Mesguich est magistral Reg’Arts 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-08 20:30:00

fin : 2024-11-08 21:45:00

Théâtre Paul Scarron Place Quinconces des Jacobins

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire acthalia@hotmail.fr

L’événement “Dans les Forêts de Sibérie” d’après le roman de Sylvain Tesson Le Mans a été mis à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire

vendredi 8 novembre 2024 “Dans les Forêts de Sibérie” d’après le roman de Sylvain Tesson Théâtre Paul Scarron Le Mans "Dans les Forêts de Sibérie" d'après le roman de Sylvain Tesson Théâtre Paul Scarron Place Quinconces des Jacobins Le Mans Sarthe 2024-11-08 à ."Dans les Forêts de Sibérie" d'après le roman de Sylvain Tesson avec William Mesguich