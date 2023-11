Festival Ecaussystème Dans le village Gignac, 26 juillet 2024, Gignac.

Gignac,Lot

Voici un festival écocitoyen et solidaire né en 2003 au cœur du petit village de Gignac. Le festival Ecaussystème a su se faire un nom parmi les plus grands du Lot. Un nom et pas n’importe lequel !

La référence est faite au « causse » particularité géographique de la région et rappelle « le système », reflet du fort esprit familial retrouvé dans l’association. L’homonymie formée avec

« l’écosystème » souligne son rapport à la nature et à sa protection.

L’Ecaussystème se tient chaque année fin juillet, premier week-end d’Août.

Le samedi après-midi, rejoignez librement la scène off et la Journée Ecaussitoyenne : marché local, forum associatif, conférences, ateliers et animations vous y attendent.

Un week-end de festivités au respect de l’environnement ? Pari relevé ! L’association met tout en œuvre pour réduire son impact environnemental et invite les festivaliers à l’accompagner dans cette démarche.

Point fort : parkings et campings sont gratuits !.

2024-07-26 fin : 2024-07-28 . EUR.

Dans le village

Gignac 46600 Lot Occitanie



Here is an eco-citizen and solidarity festival born in 2003 in the heart of the small village of Gignac. The Ecaussystème festival has made a name for itself as one of the biggest in the Lot. A name and not just any name!

The reference is made to the « causse », a geographical particularity of the region, and recalls « the system », a reflection of the strong family spirit found in the association. The homonymy formed with

The term « ecosystem » emphasizes its relationship to nature and its protection

The Ecaussystème is held every year at the end of July, the first weekend of August

On Saturday afternoons, freely join the off stage and the Ecaussitoyen Day: local market, associative forum, conferences, workshops and animations are waiting for you.

A weekend of festivities with respect for the environment? The bet is on! The association is doing its utmost to reduce its environmental impact and invites festival-goers to join it in this approach

Highlight: car parks and campsites are free!

Se trata de un festival eco-ciudadano y solidario nacido en 2003 en el corazón del pequeño pueblo de Gignac. El festival Ecaussystème se ha hecho un nombre entre los más grandes del Lot. ¡Un nombre y no cualquier nombre!

Se hace referencia a la « causse », un accidente geográfico de la región, y se recuerda « el sistema », que refleja el fuerte espíritu familiar de la asociación. La homonimia formada con

el homónimo formado con « el ecosistema » subraya su relación con la naturaleza y su protección

El Ecaussystème se celebra cada año a finales de julio, primer fin de semana de agosto

El sábado por la tarde, únase al escenario off y a la Jornada Ecaussitoyenne: le esperan un mercado local, un foro asociativo, conferencias, talleres y animaciones.

¿Un fin de semana de fiesta con respeto al medio ambiente? La apuesta está en marcha La asociación está haciendo todo lo posible para reducir su impacto medioambiental e invita a los asistentes al festival a unirse a ella en este enfoque

Lo más destacado: ¡el aparcamiento y la acampada son gratuitos!

Dies ist ein umweltfreundliches und solidarisches Festival, das 2003 im Herzen des kleinen Dorfes Gignac ins Leben gerufen wurde. Das Festival Ecaussystème hat sich unter den größten Festivals im Lot einen Namen gemacht. Ein Name und nicht irgendeiner!

Er bezieht sich auf die « Causse », eine geografische Besonderheit der Region, und erinnert an « das System », das den starken Familiengeist widerspiegelt, der in der Vereinigung wiedergefunden wurde. Die Homonymie mit

« Ökosystem » unterstreicht die Beziehung zur Natur und zu ihrem Schutz

Das Ecaussystème findet jedes Jahr Ende Juli am ersten Augustwochenende statt

Am Samstagnachmittag können Sie sich frei der Off-Bühne und dem Ecaussitoyenne-Tag anschließen: Es erwarten Sie ein lokaler Markt, ein Vereinsforum, Vorträge, Workshops und Animationen.

Ein Festwochenende im Zeichen des Umweltschutzes? Die Wette gilt! Der Verein setzt alles daran, seine Umweltauswirkungen zu reduzieren und lädt die Festivalbesucher ein, ihn in diesem Prozess zu begleiten

Pluspunkt: Parkplätze und Campingplätze sind kostenlos!

Mise à jour le 2023-11-21 par ADT46