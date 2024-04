Dans le nid des géants Médiathèque Grand M Toulouse, vendredi 19 juillet 2024.

Dans le nid des géants de et avec Édouard Manceau Vendredi 19 juillet, 06h00 Médiathèque Grand M

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-19T06:00:00+02:00 – 2024-07-19T08:00:00+02:00

Fin : 2024-07-19T06:00:00+02:00 – 2024-07-19T08:00:00+02:00

Vendredi 19 juillet à 10h30 et à 16h

Spectacle – Partir en livre

Dans le nid des géants est avant tout une invitation à l’imaginaire en suivant traits à traits la naissance d’une histoire… Une histoire qui voyage, qui s’imagine, qui naît et qui grandit ! On y croise une souris, une princesse, un pirate, un livre, des crayons, des feuilles blanches, des feuilles habitées et même un public… !

à partir de 3 ans

Inscription au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/dans-le-nid-des-geants/ »}]

Spectacle Jeune