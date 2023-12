Fête des Prémices du riz Dans le centre-ville Arles, 13 septembre 2024, Arles.

Arles

Début : 2024-09-13

fin : 2024-09-15

La fête des prémices du riz se déroule en septembre pendant la moisson et souligne le travail des riziculteurs de Camargue..

Le riz n’est pas simplement une céréale, il a façonné le territoire de Camargue en rendant les terres fertiles. La culture du riz est nécessaire à la Camargue. L’apport d’eau douce par le Rhône contribue à maintenir les équilibres écologiques entre milieux saliniers et sols doux nécessaires à la diversité de la flore et de la faune.



L’ambassadrice est fille de riziculteurs. Nommée pour deux ans elle représente la riziculture camarguaise.



Les corsos :

Tout au long de l’année, quartiers, villages, associations et familles s’activent et préparent avec enthousiasme leur char pour les corsos, défilés riche en couleurs, mais aussi fidèle aux traditions de ce pays d’Arles auquel tous sont fortement attachés.



Fêtez le riz à Arles !

– Le vendredi à 18h30

Les fêtes commencent par l’arrivée de l’ambassadrice par le Rhône, à bord d’une barque à voile latine, sur le quai Saint-Pierre. Escortée par les gardians, elle se rend à cheval à l’église Saint-Pierre pour la bénédiction de la gerbe de riz nouveau qu’elle apporte.



– Le samedi à 21h

Suivez le premier défilé nocturne des chars, en musique, depuis le quartier de Trinquetaille, jusqu’au boulevard Victor-Hugo en empruntant le boulevard des Lices.



– Le dimanche à 10h

Profitez d’un second passage à l’issue duquel est annoncé le char vainqueur.



Le samedi suivant, l’ambassadrice du riz prend la route de la Camargue. Retrouvez-la au Sambuc pour une journée de festivités.

Dans le centre-ville

13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



