Dans le cadre de la Fête de la Nature : plongée dans l’univers des insectes pollinisateurs et visite d’une ruche Entrée du Fort de la Redoute de la Butte Pinson (accès via rue Charles Grimaud) Montmagny, samedi 25 mai 2024.

Dans le cadre de la Fête de la Nature : plongée dans l’univers des insectes pollinisateurs et visite d’une ruche Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 25 mai, 14h00 Entrée du Fort de la Redoute de la Butte Pinson (accès via rue Charles Grimaud)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

Découvrez le rôle des insectes pollinisateurs à travers l’exemple des abeilles domestiques et explorez l’intérieur d’une ruche pour y voir de plus près ! Pour ceux qui le souhaitent, un parcours nature sera proposé pour enrichir l’expérience.

Se munir de chaussures fermées et d’un pantalon. Tenues de protection fournies sur place.

Entrée du Fort de la Redoute de la Butte Pinson (accès via rue Charles Grimaud) 34 Sentier d’Enceinte du Fort, 95360 Montmagny, France Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France

insectes 95

école des abeilles de la butte pinson