Dans le cadre de Jardins ouverts : land art en Forêt régionale de Bondy Entrée par Clichy sous Bois Montfermeil, samedi 13 juillet 2024.

Cet atelier a pour but d’expérimenter par l’art et les sens, la nature en ville. Il s’agira de créer des petites figurines ou des mobiles, à l’aide de ce que nous trouverons dans la forêt et de les laisser sur place, art éphémère, cadeau de et pour la nature.

Nous débuterons par une présentation de la forêt et de son histoire. En effet, pour les habitants du territoire, il est important de savoir que ce milieu s’étendait sur toutes les villes voisines, terres de chasses, de carrière de gypse, elle est aujourd’hui une forêt de protection où se rencontre différents biotopes, essentiels pour la nature en ville. Outre son histoire, ce début d’atelier sera l’occasion de comprendre les interactions entre les espèces d’une forêt, la fragilité de ses écosystèmes face au dérèglement climatique et leur utilité dans la régulation du climat.

Nous irons donc en sous-bois, à la recherche de matériaux pour constituer nos figurines. Nous découvrirons ainsi les bogues de châtaignes et pourquoi ils piquent, qui mangent ses fruits et si nous pouvons observer leurs traces. Nous chercherons aussi les fruits des chênes, des hêtres, des érables, des aulnes, des saules et des pins maritimes, arbres présents dans cette forêt. Nous en profiterons pour introduire à l’élaboration d’une forêt (les espaces en sénescence, les espèces pionnières et les jeunes pousses). En sous-bois, nous irons aussi à la recherche de feuilles de couleurs et feront découvrir la photosynthèse et la chlorophylle. Nous rechercherons aussi des coquilles d’escargot, des galles, des petits cailloux, les champignons Amadouvier, le lichen, le gui et toutes autres curiosités que nous offre la forêt. Les participants récolteront aussi des clématites et des ronces. Après cette marche, nous nous retrouverons tous dans la prairie, autour d’une table pour exposer nos curiosités, demander des informations dessus aux animateurs nature et enfin élaborer nos créations végétales.

Les participants apprendront alors à enlever les épines des ronces et tresser les clématites de façon à créer des guirlandes ou des mobiles que nous laisserons sur place. Selon leurs inspirations, ils créeront aussi des petites figurines. Il n’y aura aucun ajout de matériel extérieur.

Entrée par Clichy sous Bois Montfermeil 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Etudes et Chantiers IDF