Dans la peau d'un matelot de Fécamp à Étretat Quai Sadi Carnot Fécamp, dimanche 21 avril 2024.

Dans la peau d’un matelot de Fécamp à Étretat Quai Sadi Carnot Fécamp Seine-Maritime

Sur le pont, moussaillons ! Hissez la grand-voile et mettez le cap sur Étretat pour croiser devant ses célèbres portes et son aiguille creuse, le repère d’Arsène Lupin.

Après avoir hissé la grand-voile de la Tante Fine ou du MilPat, mettez le cap sur Etretat. Que vous soyez passionné de navigation ou simplement en quête d’une escapade hors du commun, grâce aux explications du Capitaine Astérix et de son équipage, vous saurez tout sur l’héritage maritime et la splendeur naturelle de ce littoral exceptionnel.

Pendant cette promenade de 4h vers les spectaculaire portes et la célèbre aiguille creuse d’Arsène Lupin, vous découvrirez depuis ces deux anciens bateaux de pêche traditionnelle le charme intemporel des plus hautes falaises de la côte d’Albâtre. Une petite collation et un verre de cidre ou jus de pommes seront servis lors de l’excursion mais il est fortement conseillé d’amener de quoi grignoter et boire.

Public : Tout public, conseillé à partir de 6 ans les moins de 18 ans doivent être accompagnés par un adulte Pas de possibilité d’embarquement de personnes en fauteuil roulant.

Nombre de participants : Minimum : 8 adultes -27/30 passagers maximum selon le bateau

Matériel à prévoir : Vêtements confortables adaptés à la météo, gilet ou polaire, coupevent, casquette ou autre, lunettes de soleil, crème solaire

Pré-requis: Aucun pré-requis.

Cette prestation est labellisé Balades et Randos Nautiques de Seine-Maritime. La garantie ? En prendre plein la vue à chacune de vos escapades ! Aux côtés d’un accompagnateur professionnel et passionné, les balades proposées sont l’occasion de découvrir le patrimoine naturel de la Seine-Maritime.

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 13:00:00

