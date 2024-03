Dans la peau d’un journaliste Ludomédiathèque Colette Tourcoing, mardi 23 avril 2024.

Dans la peau d’un journaliste Les goûters numériques t’invitent à te glisser dans la peau d’un journaliste, le temps d’un reportage. 23 – 26 avril Ludomédiathèque Colette Gratuit, réservation conseillée. Pour les 12-15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T14:00:00+02:00 – 2024-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T14:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:00:00+02:00

Les goûters numériques t’invitent à te glisser dans la peau d’un journaliste, le temps d’un reportage. Encadré par un journaliste professionnel, cet atelier propose à ses participants de découvrir l’envers du décor, ce qui rend ce métier aussi passionnant, au cœur d’un monde où les médias sont rois.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheque.tourcoing.fr mediatheque@ville-tourcoing.fr Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne

