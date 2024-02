Daniel ANQUETIL expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains, vendredi 1 novembre 2024.

Daniel ANQUETIL expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains Manche

Vendredi

Huiles au couteau et sanguines.

Il fait son retour après avoir lancé la toute 1ère exposition à la ferme des Cara-Meuh !

en juin 2015 et c’est avec grand plaisir que nous accueillons Daniel Anquetil

pour une nouvelle exposition à la ferme en novembre 2024.

L’artiste peint depuis une trentaine d’années, il pratique l’huile au couteau et la sanguine.

Ayant pratiqué la pêche et fait beaucoup de marche dans la baie du Mont-Saint-Michel,

son inspiration est toujours au rendez-vous.

Ce qui lui permet de progresser, c’est la lumière qui est pour lui une véritable obsession.

Ses sujets sont variés la baie du Mont Saint Michel, les paysages, des scènes de pêche…

Dates clés

Jeudi 31 octobre, de 16h à 18h30, vernissage.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Huiles au couteau et sanguines.

Il fait son retour après avoir lancé la toute 1ère exposition à la ferme des Cara-Meuh !

en juin 2015 et c’est avec grand plaisir que nous accueillons Daniel Anquetil

pour une nouvelle exposition à la ferme en novembre 2024.

L’artiste peint depuis une trentaine d’années, il pratique l’huile au couteau et la sanguine.

Ayant pratiqué la pêche et fait beaucoup de marche dans la baie du Mont-Saint-Michel,

son inspiration est toujours au rendez-vous.

Ce qui lui permet de progresser, c’est la lumière qui est pour lui une véritable obsession.

Ses sujets sont variés la baie du Mont Saint Michel, les paysages, des scènes de pêche…

Dates clés

Jeudi 31 octobre, de 16h à 18h30, vernissage.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-01

fin : 2024-11-29

Ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard

Vains 50300 Manche Normandie equipe@cara-meuh.com

L’événement Daniel ANQUETIL expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains a été mis à jour le 2024-02-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts