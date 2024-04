Dancehall ah mi everything ! Le Flow Lille, samedi 4 mai 2024.

Dancehall ah mi everything ! Deuxième temps fort du weekend centré sur l’héritage musical jamaïcain Samedi 4 mai, 20h00 Le Flow Billetterie en ligne

[ DANCEHALL AH MI EVERYTHING ]

️ Samedi 4 mai – 20h / 03h00

️ 10€, billetterie en ligne

Grande salle du Flow, 1 rue de Fontenoy

« Dancehall ah mi everything » un nouveau concept pour tous les amateur.ice.s de danse et grosses vibrations. Du dancehall des années 90’-2000 au dancehall actuel en passant par l’afrobeat, nu Roots et soca le tout sonorisé par un vrai Sound System « Youth & Truth » / @youthandtruthsoundsystem

⚡️ Pour l’occasion, nous vous avons concocté un line up de luxe avec @ridedivibes résidant des 21 Rhum Salute de Paris, @team.damp du Bomboclat Festival en Belgique, @jahwed_family, notre vétéran lillois Selecta D.DAY ainsi que l’incontournable @mista_aya de Roubaix.

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.yuticket.com/waz-factory/5f80706e-80df-4740-8c70-6cb3d8c25d24-dancehall-ah-mi-everything.html »}]